Иностранные граждане могут онлайн забронировать очередь в ЦОН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Появилась возможность онлайн-бронирования очереди в ЦОН для иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

Теперь иностранцы могут запланировать поход в Центры обслужтвания населения и получить результат услуги по формированию ИИН посредством SMS.

«Во избежание возникновения очередей в ЦОНах, Госкорпорацией было принято решение о реализации сервиса онлайн-бронирования посещения ЦОНа через Telegram бот EgovKzBot2.0. Для того чтобы забронировать очередь, пользователю необходимо выбрать в меню «Бронирование очереди в ЦОН для иностранцев». После – необходимо будет ввести номер паспорта, выбрать город, ЦОН, а также дату посещения и время. При успешном бронировании иностранному гражданину нужно будет подойти в ЦОН за 15 минут до указанного времени, показать свой паспорт на ресепшн и получить талон очереди», - сообщили в госкорпорации.

За получением ИИН иностранным гражданам нет необходимости во второй раз возвращаться в Центр обслуживания населения. Готовый документ будет отправлен на казахстанский номер телефона, указанный в заявлении. Приобрести его можно при наличии паспорта.

«Ранее иностранцам приходилось посещать ЦОН дважды при получении ИИН - для подачи заявления и для получения результата. Чтобы снизить скопление клиентов в ЦОНах, нами было принято решение о запуске нового сервиса, благодаря которому иностранные граждане смогут скачать готовый документ по ссылке в SMS от службы 1414 и предъявить по месту требования», - отметил председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин.

В случае отсутствия казахстанского номера телефона, гражданам из других стран необходимо будет прийти в ЦОН для получения ИИН. Сотрудники ЦОНов будут осуществлять прием иностранцев с 09:00 до 20:00 в будние дни.