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    Иностранные банки смогут открывать свои филиалы в Казахстане по принципу «одного заявления»

    5 Января 2021, 14:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Иностранные банки смогут открывать свои филиалы по принципу «одного заявления», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    2 января Глава государства подписал закон, касающийся восстановления экономического роста. В соответствии с обязательствами, принятыми ранее Республикой Казахстан при вступлении во Всемирную торговую организацию, иностранные банки смогут открывать филиалы на территории нашей страны. Сделать это можно будет по принципу «одного заявления».

    «Согласно принципам и правилам ВТО, к филиалам иностранных финансовых организаций должны применяться все регуляторные требования, которые применяются к финансовым организациям непосредственно в стране открытия иностранного филиала. Следуя данным принципам, Агентством разработан порядок открытия на территории Республики Казахстан филиалов банков-нерезидентов по аналогии с действующим порядком открытия банка – резидента РК, то есть по принципу «одного заявления», - рассказал заместитель директора департамента банковского регулирования Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Бахытбек Рысымбетов.

    Принцип «одного заявления» - это форма оказания государственной услуги, предусматривающая совокупность нескольких государственных услуг, оказываемых на основании одного заявления.

    Таким образом, иностранный банк сможет на основании заявления получить следующие государственные услуги:

    - выдача разрешения на открытие филиала банка-нерезидента РК;

    - учетная регистрация филиала банка-нерезидента РК;

    - выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников филиала банка-нерезидента РК;

    - выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством РК.

    «Ожидается приход на казахстанский рынок крупных финансовых институтов иностранных банков, что поспособствует привлечению прямых иностранных инвестиций в страну, позволит усилить конкуренцию на банковском рынке и позитивно скажется на развитии финансового сектора и экономики Казахстана в целом. Такой факт, как привлечение на казахстанский финансовый рынок иностранных банков и иностранного капитала, будет подтверждением его привлекательности и форсировать его рост», - заключил Б. Рысымбетов.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Банки ВТО Экономика Другие государственные органы
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