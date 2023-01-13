Иностранные автомобили не из стран ЕАЭС, а также из КР должны пройти таможенную очистку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В МВД подробно ответили на вопросы касательно легализации иностранных авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев сообщил, какие именно иностранные автомобили для легализации в РК должны пройти таможенную очистку.

«Таможенную очистку должны будут пройти автомобили, ввезенные из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Это обычная процедура, которая осуществляется в общем порядке. К примеру, мы же, когда ввозим автомобили из США или Объединенных Арабских Эмиратов, обязательно проводим таможенную очистку автомобиля. Поэтому в этом вопросе изменений нет», - сообщил спикер.

Он отметил также, что таможенную очистку должны пройти и автомобили из Кыргызстана.

«Что касается автомобилей из Кыргызстана, то нужно отметить, что, несмотря на то, что Кыргызстан входит в Евразийский экономический союз, то там автомобили проходили таможенную очистку по ставкам ниже, предусмотренных для Евразийского экономического союза, и эти автомобили считаются автомобилями для внутреннего потребления. В этой связи, чтобы их зарегистрировать в Казахстане, необходимо пройти полную таможенную очистку, доплатив разницу таможенных пошлин по ставкам Евразийского экономического союза. Расчет в каждом случае проводится индивидуально и все зависит от класса автомобиля. Автомобили среднего класса, к примеру, «Toyota Camry», сумма доплаты может составлять от 400 тысяч тенге», – сказал спикер.

12 января 2023 года вступили в силу законодательные поправки, согласно которым граждане Казахстана не смогут теперь оформить автостраховку на автомобиль с иностранным учетом. Спикер сообщил, что гражданам, которые ввезли автомобиль до 1 сентября 2022 года, смогут оформить страховку.

«Граждане Казахстана на автомобили, ввезенные до 1 сентября 2022 года, смогут оформить автостраховку до даты завершения легализации, то есть до 1 июля 2023 года. Так как данные автомобили сейчас находятся в статусе, подлежащих легализации и регистрации. Автомобилями, ввезенными после 1 сентября 2022 года, граждане Казахстана смогут продолжать управлять на основании полисов автострахования, которые были оформлены до 12 января 2023 года и до даты окончания их действия. Потом они должны будут принять решение зарегистрировать свои автомобили на общих основаниях, либо вывезти их за пределы Республики», – отметил Алибек Кениспаев.

Ранее сообщалось, что легализация иностранных автомобилей стартует в Казахстане.

Казахстанцы смогут легализовать иностранные автомобили до 1 июля 2023 года.

Автомобили-конструкторы легализоваться не будут.



