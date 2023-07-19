Иностранное оружие изъяли у двух павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пистолеты иностранного производства изъяли полицейские у двух павлодарцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий у жителей Павлодара изъято 2 пистолета иностранного производства.

Так, 6 июля в одном из СТО Павлодара под сиденьем автомобиля у 30-летнего местного жителя был изъят пистолет Pheinmetall ABT Sommerda.

В другом случае, 12 июля, во дворе дома задержали 32-летнего горожанина, который при себе имел пистолет Smith Wesson.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК. По изъятому оружию назначены экспертизы.

Департамент полиции предупреждает, что за незаконное хранение, сбыт и ношение оружия предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.