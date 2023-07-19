Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Иностранное оружие изъяли у двух павлодарцев

    19 Июля 2023, 23:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пистолеты иностранного производства изъяли полицейские у двух павлодарцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий у жителей Павлодара изъято 2 пистолета иностранного производства.

    Так, 6 июля в одном из СТО Павлодара под сиденьем автомобиля у 30-летнего местного жителя был изъят пистолет Pheinmetall ABT Sommerda.

    В другом случае, 12 июля, во дворе дома задержали 32-летнего горожанина, который при себе имел пистолет Smith Wesson.

    По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК. По изъятому оружию назначены экспертизы.

    Департамент полиции предупреждает, что за незаконное хранение, сбыт и ношение оружия предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нелегалов из Африки выявили в Алматы
    Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили на окраине Караганды
    Кредиты на 9 млн тенге оформила пара аферистов на акмолинку
    Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в ВКО
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау