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    Иностранку грубо толкнул полицейский в Алматы

    5 Июня 2023, 12:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудник полиции грубо обошелся с женщиной в Алматы, передает МИА «Казинформ».

    Инцидент сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсетях. На кадрах сотрудник внутренних дел грубо толкает на асфальт женщину, которая пытается открыть дверь полицейского авто.

    «Вышли вчера из бла бла и стали свидетелями вот такой картины. Грубое обращение с женщинами у наших мужчин в крови. Видимо он забыл, что еще и на службе… С женщинами так обращаться нельзя. Девушки - иностранки», - говорится в описании к ролику.

    Между тем, в департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию.

    «По данному факту начата служебная проверка. Руководством Департамента за грубое отношение действиям сотрудника полиции будет дана самая принципиальная оценка», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК
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