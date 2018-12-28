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Иностранец потерял сознание при взлете во время рейса Актау - Астана

28 Декабря 2018 07:29 130
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Иностранец потерял сознание при взлете во время рейса Актау - Астана

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Стало известно о подробностях инцидента на борту самолета, выполнявшего 20 декабря рейс Актау - Астана, когда один из пассажиров после взлета внезапно потерял сознание, упал и сильно ударился головой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz

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На помощь пришел другой пассажир - врач Руслан Бектубаев, который затем находился возле пассажира в течение всего полета.

По словам очевидцев, как выяснилось позже, иностранный гражданин упал в обморок из-за низкого артериального давления. Помощь врач оказывал вместе с борпроводниками, используя медицинское оборудование, имевшееся в самолете.

Пострадавший пришел в себя до прилета в столицу, после осмотра бригадой скорой помощи Астаны, которая встречала в аэропорту, уехал оттуда самостоятельно.

Руслан Бектубаев, оказавший помощь пассажиру, является директором Мангистауского филиала Фонда обязательного медицинского страхования.


Иностранец потерял сознание при взлете во время рейса Актау - Астана

 

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Ключевые слова: Мангистауская область, Транспорт, Происшествия,
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