Иностранец потерял сознание при взлете во время рейса Актау - Астана

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Стало известно о подробностях инцидента на борту самолета, выполнявшего 20 декабря рейс Актау - Астана, когда один из пассажиров после взлета внезапно потерял сознание, упал и сильно ударился головой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

На помощь пришел другой пассажир - врач Руслан Бектубаев, который затем находился возле пассажира в течение всего полета.

По словам очевидцев, как выяснилось позже, иностранный гражданин упал в обморок из-за низкого артериального давления. Помощь врач оказывал вместе с борпроводниками, используя медицинское оборудование, имевшееся в самолете.

Пострадавший пришел в себя до прилета в столицу, после осмотра бригадой скорой помощи Астаны, которая встречала в аэропорту, уехал оттуда самостоятельно.

Руслан Бектубаев, оказавший помощь пассажиру, является директором Мангистауского филиала Фонда обязательного медицинского страхования.



