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    Иностранец занимался сбытом «синтетики» в ВКО

    13 Июля 2022, 10:24

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Иностранец занимался сбытом «синтетики» в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские Восточно-Казахстанской области при координации департамента по противодействию наркопреступности МВД РК провели специальную операцию по пресечению канала поставки в регион синтетических и психотропных наркотиков.

    В результате проведенной оперативной разработки был задержан гражданин Узбекистана 26 лет, прибывший на восток страны для поиска и вовлечения молодых людей в процесс сбыта наркотиков.

    В ходе обыска у него было изъято психотропное веществом «альфа-PVP», весом более 500 граммов.

    «В отношении задержанного ведется досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК, и с санкции суда он арестован. Принятыми мерами предотвращено поступление в незаконный оборот свыше 1 600 разовых доз синтетических наркотиков», – сообщил заместитель начальника ДП ВКО полиции Шаяхметов.

    Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Видео МВД РК Борьба с наркотиками
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