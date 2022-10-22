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    Иностранец занимался незаконной миграцией граждан Афганистана через Казахстан

    22 Октября 2022, 10:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пресекли канал незаконной миграции граждан Афганистана через территорию Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «13 октября 2022 года Пограничной службой КНБ совместно с прокуратурой г. Алматы пресечен канал незаконной миграции граждан Афганистана через территорию Казахстана. В ходе оперативно-розыскных мероприятий с применением сил спецподразделения «Боран» ПС КНБ при получении денежных средств в сумме 1,5 тыс. долларов США за предоставление поддельного паспорта одной из стран Центральной Азии задержан иностранный гражданин. В результате проведенного обыска изъяты печати нескольких казахстанских организаций, 20 афганских паспортов, свидетельства о рождении и другие документы, являющиеся основанием для получения гражданства РК, вида на жительство, регистрации и продления сроков пребывания в стране», - говорится в сообщении КНБ.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ст.394 ч.1 УК РК ( Организация незаконной миграции ).

    Задержанный водворен в ИВС ДП г.Алматы.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Пограничники Афганистан мигранты
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