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    Иностранец пытался пронести марихуану через госграницу

    24 Августа 2022, 18:34

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции установили иностранца, который попытался пронести наркотические средства через приграничный контрольно-пропускной пункт «Капланбек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области.

    Стражи порядка остановили автомобиль марки «Man», следовавший из Республики Казахстан в Узбекистан. Во время проверки служебная собака по кличке Ачи подала знак, который вызвал подозрения у полицейских в отношении водителя автомашины.

    Стражи порядка выяснили, что водитель оказался гражданином Республики Узбекистан и тщательно проверили указанный автотранспорт.

    В результате в ящике с инструментами грузовика оперативники обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств сверток с наркотическим веществом. Согласно заключению, изъятое наркотическое средство оказалась «марихуаной».

    В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туркестанская область Борьба с наркотиками
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