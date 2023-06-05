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    Иностранец пытался пронести гашиш через границу в Туркестанской области

    5 Июня 2023, 14:21

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданин Таджикистана пытался пронести гашиш через границу в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение из пограничного контрольно-пропускного пункта Жибек Жолы. Выяснилось, что служебная собака по кличке Келли подала знак на иностранца, переходившего границу из Узбекистана в Республику Казахстан. Получив информацию, полицейские проверили подозрительного мужчину и при обыске обнаружили в кармане брюк наркотическое вещество. Изъятое вещество направили на экспертизу, согласно которой наркотик оказался гашишем.

    Также выяснилось, что мужчина является гражданином Таджикистана.

    В настоящее время подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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