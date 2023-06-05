Иностранец пытался пронести гашиш через границу в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданин Таджикистана пытался пронести гашиш через границу в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение из пограничного контрольно-пропускного пункта Жибек Жолы. Выяснилось, что служебная собака по кличке Келли подала знак на иностранца, переходившего границу из Узбекистана в Республику Казахстан. Получив информацию, полицейские проверили подозрительного мужчину и при обыске обнаружили в кармане брюк наркотическое вещество. Изъятое вещество направили на экспертизу, согласно которой наркотик оказался гашишем.

Также выяснилось, что мужчина является гражданином Таджикистана.

В настоящее время подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».



