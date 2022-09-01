Иностранец пытался пересечь госграницу с наркотиками

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» сотрудники полиции выявили гражданина Узбекистана, который через пропускной терминал приграничного контрольного поста «Атамекен» прошел из Республики Узбекистан в Республику Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Туркестанской области.

В тот момент, когда мужчина ставил штамп в паспорте, служебная собака по кличке Икар подала знак и указала на подозреваемого мужчину. Стражи порядка приняли оперативные меры и при обыске обнаружили у иностранца полиэтиленовый сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство.

Изъятые вещественные доказательства сразу же направили на экспертизу, по результатам которой установлено, что наркотическим веществом оказалась «марихуана».

Данный факт зарегистрировали по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

Подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование. Как выяснилось, мужчина прибыл в Казахстан с целью работы.



