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    Иностранец пропал в Павлодарской области

    7 Апреля 2023, 20:51

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Гражданин Кыргызстана пропал в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как рассказали в поисковом отряде «VITA», в Павлодаре снова волна без вести пропавших людей. Неизвестно где находятся несколько мужчин. Они пропали в разное время.

    Один из них - гражданин Кыргызстана Сыражидин Уулу. Его разыскивают с 21 марта. В этот день он вышел из крестьянского хозяйства в селе Заря и ушёл в неизвестном направлении, с тех пор о нём нет никакой информации.

    «Мужчина разговаривает только на родном языке, плохо понимает русский. Одет он был в камуфляж тёмно-коричневого цвета, чёрные кирзовые сапоги, чёрную вязаную шапку», — сообщили волонтеры.


    Продолжаются поиски Ильи Сагайдака, который пропал 23 марта. К розыску приступили, как только поступило обращение от родных. Одет мужчина был в серый пуховик, тёмные джинсы, чёрные кроссовки.

    Юрий Мирау пропал 26 марта с улицы Камзина, 98. Накануне по неизвестным причинам его выселили из квартиры, где он некоторое время проживал. По предположениям, он мог быть в синей куртке, синих джинсах и в чёрной кепке.

    Жителей региона, которым известно о местонахождении мужчин, просят сообщить об этом по номерам: +7 (747) 615 55 63 (Катерина), +7 (777) 334 82 01 (Светлана).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область
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