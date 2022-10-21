Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Иностранец присвоил обманом свыше 3,5 млн тенге в Туркестане

    21 Октября 2022, 21:56

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 3,5 млн тенге выманил иностранец, обещая провести ремонтные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции Туркестана с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. По словам потерпевшего, некий иностранец пообещал установить 10 дверей и лестницу на второй этаж в строящемся доме, за предполагаемую работу он взял свыше 3,5 млн тенге.

    Доверившись словам афериста, мужчина заплатил, но не дождался ни обещанного ремонта, ни возврата денег. Потерпевший обратился за помощью к полицейским.

    Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Сотрудники полиции УП Туркестана провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Узбекистана. В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование.


    Фото:polisia.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Незаконную деятельность 7 игровых точек пресекли в Туркестанской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане