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    Иностранец потерял борсетку с крупной суммой денег и документами в Актюбинской области

    3 Апреля 2023, 15:37

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель Тимур Сулейманов ехал из Астаны, заехал в кафе в селе Карабутак Айтекебийского района попить чай и нашел на столе борсетку, в которой находились 1100 долларов США, 465 тысяч тенге и документы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

    Находку он передал сотрудникам полиции, которые установили, что она принадлежит гражданину Кыргызской Республики Бекару Хиязову.

    Полицейские связались с мужчиной, который обнаружил пропажу уже в городе Казалинске, и передали борсетку.

    Иностранец выразил благодарность сотрудникам полиции и водителю, нашедшему его вещи.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область МВД РК
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