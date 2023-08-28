Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана+14 +17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Иностранец погиб в ДТП в Актобе

    28 Августа 2023, 14:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 26 августа в 14:00 24-летний водитель грузовика MAN-TGX, гражданин Узбекистана, на автодороге Самара-Шымкент выехал на встречку и допустил столкновение с Lada Largus под управлением 51-летнего гражданина РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    От столкновения Lada, изменив направление движения, допустила наезд на грузовик, стоящий на обочине. В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия, его несовершеннолетний пассажир с различными травмами госпитализирован в ЦРБ Иргизкого района.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК.

    По предварительным данным, водитель MAN управлял транспортным средством в утомленном состоянии.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия Актобе
    Новости по теме
    Новости по теме
    Студент покончил с собой в Актобе
    В Актобе нейтрализовали радикальную группировку
    Камаз снес ограждение на дамбе в Петропавловске
    Женщина погибла под колесами авто в Петропавловске
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков