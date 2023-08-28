Иностранец погиб в ДТП в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 26 августа в 14:00 24-летний водитель грузовика MAN-TGX, гражданин Узбекистана, на автодороге Самара-Шымкент выехал на встречку и допустил столкновение с Lada Largus под управлением 51-летнего гражданина РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

От столкновения Lada, изменив направление движения, допустила наезд на грузовик, стоящий на обочине. В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия, его несовершеннолетний пассажир с различными травмами госпитализирован в ЦРБ Иргизкого района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК.

По предварительным данным, водитель MAN управлял транспортным средством в утомленном состоянии.