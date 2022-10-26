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    Иностранец лишился свободы на 7 лет за перевозку наркотиков в Туркестанской области

    26 Октября 2022, 13:22

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - К семи годам лишения свободы приговорили иностранца за перевозку наркотиков в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции задержали гражданина Республики Узбекистан, который контрабандой перевозил наркотические средства через пограничный контрольно-пропускной пункт Жибек жолы.

    При переходе из Казахстана в Узбекистан иностранец попытался провезти 27 гр гашиша и 5 гр марихуаны.

    «Как выяснилось, подозреваемый спрятал бумажные свертки с наркотиками в брюках и одежде. Их заметили пограничники при проверке и вызвали полицейских для выяснения обстоятельств. Стражи порядка изъяли обнаруженные вещественные доказательства и зарегистрировали данный факт по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» и статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Назначили экспертизы и провели досудебное расследование. Собранные материалы уголовного дела направили в суд для принятия законного решения. В итоге, Сарыагашский районный суд признал 50-летнего узбекистанца виновным по двум статьям и приговорил к 7 годам лишения свободы», - сообщили в полиции.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с наркотиками
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