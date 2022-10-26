Иностранец лишился свободы на 7 лет за перевозку наркотиков в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - К семи годам лишения свободы приговорили иностранца за перевозку наркотиков в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции задержали гражданина Республики Узбекистан, который контрабандой перевозил наркотические средства через пограничный контрольно-пропускной пункт Жибек жолы.

При переходе из Казахстана в Узбекистан иностранец попытался провезти 27 гр гашиша и 5 гр марихуаны.

«Как выяснилось, подозреваемый спрятал бумажные свертки с наркотиками в брюках и одежде. Их заметили пограничники при проверке и вызвали полицейских для выяснения обстоятельств. Стражи порядка изъяли обнаруженные вещественные доказательства и зарегистрировали данный факт по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» и статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Назначили экспертизы и провели досудебное расследование. Собранные материалы уголовного дела направили в суд для принятия законного решения. В итоге, Сарыагашский районный суд признал 50-летнего узбекистанца виновным по двум статьям и приговорил к 7 годам лишения свободы», - сообщили в полиции.