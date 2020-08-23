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Иностранцы в масках и с пистолетом напали на АЗС в Алматы

23 Августа 2020 19:51
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Иностранцы в масках и с пистолетом напали на АЗС в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы трое мужчин в масках совершили дерзкое разбойное нападение на АЗС, сообщает Polisia.kz.

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12 августа рано утром в полицию поступило сообщение о том, что трое мужчин в масках совершили вооруженное разбойное нападение на АЗС.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что трое мужчин в масках свободно проникнув в помещение АЗС, расположенной в одном из районов города Алматы, угрожая пистолетом, завладели 52 тысячами тенге и скрылись в неизвестном направлении.​

Задержаны двое мужчин. Ими оказались граждане Республики Узбекистан, один из них ранее судимый, они водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы.

В отношении третьего подозреваемого принимаются меры к его розыску и задержанию.

«В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 192 ч. 2 УК РК», – сообщила пресс-служба департамента полиции города Алматы.

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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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