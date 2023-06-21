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    Иностранцы погибли в ДТП в Актюбинской области

    21 Июня 2023, 14:02

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Самара – Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «21 июня в 08:15 на 631 км автодороги Самара - Шымкент в районе поселка Кобда произошло ДТП с участием иностранцев.

    Водитель автомашины марки «Hyundai Starex» - гражданин Таджикистана, не справился с рулевым управлением, допустил опрокидывание. В результате ДТП двое пассажиров, в том числе 15-летняя девочка, скончались на месте происшествия. Еще 6 человек с различными травмами доставлены в ЦРБ Кобдинского района, где двое, в том числе один несовершеннолетний, скончались», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Актюбинской области Айдос Кулжанов.

    В ведомстве уточнили, что предварительно водитель автомашины управлял транспортным средством в утомленном состоянии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область ДТП Транспорт Видео Регионы Казахстана Актобе
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