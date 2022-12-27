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    Иностранцы организовали две нарколаборатории в Алматинской области

    27 Декабря 2022, 17:14

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Иностранцы организовали две нарколаборатории в Алматинской области. Граждан Украины задержали полицейские Алматинской области, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции Енбекшиказахского района от егерей Карачингильского охотхозяйства поступило сообщение о том, что на окраине села Балтабай были замечены двое подозрительных граждан Украины.

    Прибывшие на место сотрудники полиции недалеко от места проверки автотранспорта 43- и 28-летних иностранцев обнаружили пакет черного цвета, внутри которого находились полиэтиленовые пакеты с веществом белого цвета порошкообразного вида.

    Сотрудниками управления полиции по борьбе с наркопреступностью Алматинской области в ходе оперативных мероприятии установлены два адреса возможных нарколабораторий.

    Во время проведения санкционированного обыска на местах были задержаны еще 6 граждан Украины. Изъяты лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, химические вещества. Обнаружено около 30 кг наркотического вещества «скорость».

    Досудебное расследование по факту проводит управление полиции Енбекшиказахского района. Уголовное дело зарегистрировано по статье 297, части 3 УК РК. Подозреваемые взяты под стражу.

    Задержанные во время признательных показаний сообщили о подготовке открытия третьей лаборатории по производству подобных запрещенных веществ.

    Фото: polisia.kz
    Алматинская область Борьба с наркотиками
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