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    Иностранцы незаконно работали в пекарне в Костанайской области

    11 Декабря 2022, 14:14

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области незаконно работали два иностранца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками миграционной службы Костанайской области в ходе проведения рейдовых мероприятий установлены двое граждан Республики Узбекистан, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на объекте по производству хлебобулочных изделий. За нарушения миграционного законодательства иностранцы привлечены к административной ответственности по ст.517 ч.5 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Для приятия решения материалы направлены в суд. Санкция данной статьи предусматривает выдворение за пределы РК или штраф», - сообщили в департаменте полиции Костанайской области. .

    Между тем, наказание грозит и принимающей стороне, которая привлекла иностранную рабочую силу с нарушением законодательства страны.

    Всего с начала года за нарушения правил пребывания на территории РК к ответственности привлечено более 100 иностранцев.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью
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