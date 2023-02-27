Иностранцы незаконно работали на стройке в ряде регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за неделю выявлено 6836 нарушений миграционного законодательства. Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве проинформировали, что с 20 февраля проводится операция «Мигрант», направленная на выявление нарушений миграционного законодательства иностранцами. Проводятся проверки мест компактного проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации и работодатели, использующие наемный труд иностранцев.

«За неделю выявлено 6836 нарушений миграционного законодательства. Из них 1814 нарушений иностранцами сроков пребывания в стране, 1886 фактов незаконного трудовой деятельности иностранцами, 356 работодателей привлечено к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 2727 физических и юридических лиц», - сообщила Шугыла Турлыбек в ходе еженедельного брифинга МВД.

Также, по данным ведомства, вынесено 514 решений судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. В принудительном порядке выдворены 130 иностранцев. Всем выдворенным лицам закрыт въезд в Казахстан на 5 лет.

«Анализ совершенных правонарушений, совершенных иностранцами, показывает, что они въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства и в этом в большей степени помогают наши граждане Казахстана. Немалая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов. К примеру, на строительных объектах городов Алматы, Атырау выявлены 95 иностранцев, которые незаконно занимались незаконной трудовой деятельностью на строительных объектах. Выявлены аналогичные факты в Астане, Шымкенте, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, где незаконно использовался незаконно труд иностранцев на строительных объектах», - пояснила спикер.

Как сообщили в МВД, незаконно осуществлявшие трудовую деятельность иностранцы и их работодатели привлечены к ответственности. Также был установлен работодатель в Атырауской области, неоднократно привлекавший незаконно иностранную рабочую силу, в отношении него начато досудебное расследование по признакам преступления предусмотренного статьи 395 УК РК.

«Замечена тенденция, когда иностранцев в страну приглашают юридические лица для непонятных целей и в дальнейшем не принимают меры по своевременному выезду их, вследствие чего они находятся в стране с нарушением сроков пребывания. Так, в Западно-Казахстанской области были установлены два гражданина Нигерии и 7 граждан Турецкой Республики, которые пребывали с нарушением сроков пребывания. Материалы правонарушений направлены в суд для принятия решения. В отношении приглашавших юридических лиц принимаются меры по их привлечению к административной ответственности», - сказала Ш. Турлыбек.



