Иностранцы могут получить вакцину платно в Алматы
«Иностранные граждане вакцинируются за счет собственных средств. Если же принимающая организация изъявит желание заплатить за них, то, конечно, это не возбраняется, но с госбюджета вакцинируются наши граждане, которые имеют ИИН и находятся в регистре прикрепленного населения», - ответил Ж. Бекшин.
Он отметил, что для всех цена одинаковая.
«У нас есть негосударственные организации. У них тариф различный. У нас есть представитель МИДа Казахстана, который в городе Алматы решает вопросы. Цена должна быть не более 8025 тенге. Есть частные организации, которые проводят тесты за 7500 тенге, но в целом большинство лабораторий держат цену не более 8025 тенге», - сказал санврач.
Ранее главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин высказался относительно вопроса введения локдауна в Алматы, а также прокомментировал информацию о том, что в городе закончилась вакцина «Спутник V».