Иностранцы могут получить вакцину платно в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы иностранные граждане могут получить вакцину «Спутник V» от коронавируса платно в частных медицинских организациях. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Иностранные граждане вакцинируются за счет собственных средств. Если же принимающая организация изъявит желание заплатить за них, то, конечно, это не возбраняется, но с госбюджета вакцинируются наши граждане, которые имеют ИИН и находятся в регистре прикрепленного населения», - ответил Ж. Бекшин.

Он отметил, что для всех цена одинаковая.

«У нас есть негосударственные организации. У них тариф различный. У нас есть представитель МИДа Казахстана, который в городе Алматы решает вопросы. Цена должна быть не более 8025 тенге. Есть частные организации, которые проводят тесты за 7500 тенге, но в целом большинство лабораторий держат цену не более 8025 тенге», - сказал санврач.

Ранее главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин высказался относительно вопроса введения локдауна в Алматы, а также прокомментировал информацию о том, что в городе закончилась вакцина «Спутник V».