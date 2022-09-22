Иностранцы хотят учить казахский язык – преподаватель учебного центра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальном научно-практическом центре «Тіл-Қазына» говорили об эффективных методах обучения казахскому языку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во встрече приняли участие языковеды, руководители учебных центров и около 20 представителей разных национальностей, обучающихся казахскому языку. Участникам представили компьютерные программы и мобильные приложения для обучения разговорному и письму.

Руководитель учебного центра «Қазақша үйрен» Айгуль Даден сообщила, что можно говорить о высоком спросе на изучение казахского языка со стороны представителей других этносов.

«Причиной открытия нами этого центра стал высокий спрос. Вначале мы обучали в режиме онлайн. Затем перешли на оффлайн-формат для обучающихся в Астане. В настоящее время представители всех национальностей изучают казахский язык, интерес высок. Есть даже граждане и должностные лица, приехавшие из России и изучающие казахский. За два года прошли обучение более 2 500 граждан. Много школьников», – сказала Айгуль Даден.

Она также отметила, что сегодня изъявляют желание освоить казахский язык и граждане других стран. Среди них люди, которые живут в Чехии, Бразилии, США и Франции.



