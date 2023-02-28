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    Иностранцам разрешат приобретать дома отдыха на Иссык-Куле

    28 Февраля 2023, 21:39

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Это позволит иностранцам инвестировать в туристическую отрасль на всей территории Кыргызской Республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Кыргызстане рассматривают поправки в действующее законодательство, которые предусматривают предоставление иностранным гражданам и компаниям права собственности и пользования на дома отдыха и пансионаты, расположенные в биосферной зоне «Иссык-Куль». Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

    Согласно документу, для привлечения иностранных инвестиций в развитие курортно-рекреационной зоны озера Иссык-Куль иностранным гражданам и юридическим лицам разрешат покупать в собственность пансионаты, курорты, дома отдыха, гостевые дома в пределах биосферной территории «Иссык-Куль», а также временно пользоваться земельными участками, на которых расположены эти объекты.

    Принятие данного законопроекта позволит иностранцам инвестировать в туристическую отрасль на всей территории Кыргызской Республики, за исключением приграничных территорий, в том числе имеющих особый статус.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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