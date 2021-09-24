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    Иностранца с наркотиками задержали в Туркестанской области

    24 Сентября 2021, 13:06

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области сотрудники полиции Сарыагашского РОП совместно с представителями пограничной службы на постоянной основе проводят различные рейдовые мероприятия по пресечению противоправных действий. Во время очередных отработок у стражей порядка вызвал подозрение иностранец, пересекавший КПП на границе с Узбекистаном, на которого сработала служебная собака пограничников по кличке Белка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    При проверке полицейские обнаружили в кармане подозреваемого полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотическое средство со специфическим запахом. Как выяснилось, подозреваемым оказался гражданин Узбекистана, попытавшийся пересечь границу с наркотическим средством.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 286 УК /2Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено2. Проводится досудебное расследование. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство является высушенной марихуаной, общим весом около грамма.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Пограничники Борьба с наркотиками
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