Иностранца осудили за незаконное хранение боеприпасов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что в феврале этого года гражданин Ч. во дворе своего дома нашел полиэтиленовый пакет, внутри которого находился самодельный обрез охотничьего ружья с 4 патронами. Далее, имея реальную возможность добровольно сдать в правоохранительные органы, он продолжал незаконно хранить огнестрельное оружие и боеприпасы. После чего, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом, гражданин Ч. незаконно приобрел, хранил и носил боеприпасы, то есть совершил преступление, предусмотренное ст. 287 ч.3 УК РК.

Приговором суда гражданин Ч. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.287 ч.3 УК РК и ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу.