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    Иностранца арестовали за нанесение себе ножевых ранений на КПП прокуратуры

    28 Апреля 2023, 09:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны рассмотрено дело в отношении гражданина Таджикистана, который в помещении контрольно-пропускного пункта прокуратуры сам себе демонстративно нанес ранение в область брюшной полости канцелярским ножом.

    Вина гражданина доказана его признательными показаниями, протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора полиции, видеозаписями происшествия и другими материалами дела.

    Санкция данной статьи 434 ч.1 КоАП (мелкое хулиганство) предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток.

    Постановлением суда нарушитель признан виновным в совершении мелкого хулиганства и приговорен к административному аресту сроком на 7 суток.

    Постановление не вступило в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Суды Генпрокуратура Таджикистан
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