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    Иномарка врезалась в жилой дом после столкновения с «Lada Priora» в Уральске

    25 Декабря 2022, 02:04

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – ДТП в Уральске произошло ночью, 24 декабря, на перекрестке улиц Курмангазы и Карева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Водитель автомобиля «Volkswagen Tiguan» рассказал, что он ехал по улице Курмангазы в сторону Площади Победы.

    «Слева «Lada Priora» ударила меня в переднюю левую часть машины, в результате «Priora» улетела в арык, а я в дом. В «Lada Priora» кто-то был, «скорая» подъезжала, правда, не знаю, забрали кого-то или нет», - рассказал мужчина.

    На месте работают полицейские. Другие подробности выясняются.

    Ранее сообщалось, что автомобиль влетел в остановку в Уральске. За рулем иномарки находился 64-летний мужчина, которому внезапно за рулем стало плохо.Автобус с пассажирами и легковушка столкнулись в центре Уральска.
    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия Транспорт
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