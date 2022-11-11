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    Иномарка сбила двух пешеходов и скрылась с места смертельного ДТП в Жаркенте

    11 Ноября 2022, 13:39

    ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Водитель автомашины сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия в городе Жаркенте Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские Жаркента задержали 31-летнего водителя Toyota Camry-10, скрывшегося с места смертельного ДТП. Мужчина, ранее привлекавший к уголовной ответственности за хулиганство, доставлен в полицию и содержится под стражей.

    «10 ноября по улице Алиева в городе Жаркенте неизвестная автомашина сбила двух пешеходов, один из которых, 28-летний парень, погиб на месте происшествия. Водитель авто скрылся с места ДТП. На месте происшествия от сильного удара отпал номерной знак, по которому удалось установить марку и владельца скрывшейся автомашины.

    Выяснилось, что людей сбила Toyota Camry-10, которой управлял 31-летний житель Алматинской области. Подозреваемый уже задержан и помещен в изолятор временного содержания. Автомашина водворена на спецстоянку», – сообщили в полиции Панфиловского района.

    Выживший в дорожной аварии 34-летний мужчина находится под наблюдением медиков. Расследование проводится по двум статьям уголовного законодательства, которые предусматривают наезд на пешеходов и оставление места ДТП.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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