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    Иногородним студентам-сиротам компенсируют проживание в общежитиях - Правительство РК

    15 Августа 2023, 18:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В своем Послании народу «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 г. Глава государства К. Токаев поручил Правительству «…проработать возможность субсидирования затрат на проживание для отдельных социально уязвимых категорий студентов». В канун нового учебного года в рамках реализации поручений Президента Правительством принято соответствующее постановление. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    В частности, как сообщила пресс-секретарь Премьер-Министра Динара Алимова, в «Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» внесены изменения и дополнения, где предусматривается выплата компенсации за проживание в период обучения в колледжах и вузах страны для отдельных категорий граждан.

    Компенсации получат сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица с инвалидностью.

    Сумма компенсации за проживание в общежитиях будет составлять 29 месячных расчетных показателей в год.

    Всего компенсацию получат 7 145 человек. Среди них 4651 человек – это студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 2494 человек – лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью.

    Данные расходы предусматриваются в пределах утвержденного республиканского бюджета на 2023 год, а также лимита бюджета на 2024-2026 годы.

    Компенсация будет предоставляться уже с сентября текущего года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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