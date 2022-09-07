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    Иногородние студенты должны быть обеспечены общежитиями – Миннауки РК

    7 Сентября 2022, 14:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вузы должны обеспечить иногородних студентов местами в общежитиях и создать условия для их проживания и обучения. Об этом в ходе встречи с ректорами вузов города Алматы сказал вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннауки.

    «Мы расширяем государственно-частное партнерство и привлекаем инвесторов к строительству студенческих общежитий. Для них государством предусмотрены специальные преференции. При распределении госзаказа мы учитываем наличие общежитий у вузов и усиленно работаем над вопросом обеспечения студентов жильем», – отметил вице-министр Куаныш Ергалиев.

    Куаныш Ергалиев по поручению министра науки и высшего образования посетил общежития вузов г. Алматы и лично проинспектировал обеспечение иногородних студентов жильем. Он проверил наличие мест в общежитиях, создание в них условий для проживания студентов. Вице-министр встретился с обучающимися, побеседовал с ними. За день он посетил несколько крупных алматинских вузов и более 10 общежитий.

    В Алматы проживает почти одна треть студентов страны. Из года в год число прибывающих в мегаполис студентов увеличивается. В связи с этим в Алматы самая наибольшая потребность в студенческих общежитиях.

    Для решения вопроса дефицита мест в общежитиях ведется строительство новых студенческих домов и заключаются договоры и меморандумы по аренде койко-мест в хостелах и гостиницах.


    Фото: facebook.com/gylym.jogarybilim

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Вузы Миннауки и высшего образования РК
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