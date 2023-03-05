Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Иногда я забываю, что не казашка - Ольга Осипчук из Караганды

    5 Марта 2023, 00:36

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинка Ольга Осипчук свободно владеет казахским языком, играет на домбре и увлекается казахской поэзией. Она рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», когда выучила язык и какие казахские традиции чтит.

    Привычку готовить бауырсаки и шелпеки по пятницам Ольга Осипчук вырабатывала с детства. Девушка готовит национальную выпечку по классическому рецепту. Мама Ольги - украинка, а папа – китаец, но в душе она казашка, говорит девушка.

    «Я выросла среди казахов. С детства разговариваю на государственном языке. Порой забываю, что принадлежу другой национальности, настолько я в душе казашка», - отметила Ольга Осипчук.

    Родной город Ольги – Шахтинск. Она окончила школу села Коянды в Каркаралинском районе. Помимо национальной кухни, увлекается поэзией и стихами казахских писателей.

    «В свободное время читаю монологи и играю на домбре. Хочу поздравить всех дам с наступающим 8 Марта. Желаю счастья и семейного благополучия», - сказала Ольга.

    Цель девушки – популяризация государственного языка через социальные сети. Поэтому она активно ведет страницу на казахском языке в свободное время. Сама девушка работает в одной из коммунальных компаний Караганды. Помимо соцсетей, она пропагандирует государственный язык и на работе.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Дата Общество Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске