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    Инновационные подходы в строительстве дорог обсудили в Туркестанской области

    29 Мая 2023, 19:29

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте обсудили инновационные подходы в строительстве автодорог Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    Мероприятие прошло в Шымкенте при поддержке Комитета автомобильных дорог МИИР РК и управления пассажирского транспорта и автодорог Туркестанской области.

    Были рассмотрены инновационные подходы, основанные на опыте использования геосинтетических материалов в дорожном строительстве, а также методы стабилизации грунта и повышения характеристик асфальтобетонных смесей с использованием специализированных добавок.


    «Новые технологии в нашей отрасли не всегда доходят до регионов. Поскольку сейчас качество дорог в особом приоритете, акиматы проявляют настоящую заинтересованность в обучении местных специалистов и организации подобных площадок для обмена опытом и информацией», отмечает директор департамента дорожно-строительных материалов и новых технологий АО «КаздорНИИ» Асель Нугманова.

    В прошлом месяце институт провел аналогичный семинар в городе Актобе. Он был посвящен внедрению новых технологий на дорогах западных регионов республики.

    «Развивать коммуникации между дорожными специалистами очень

    важно, особенно на фоне дефицита кадров в отрасли. Коллеги знакомятся, начинают дискутировать, на месте выясняются проблемные участки, обсуждаются подходящие для участков технологии, люди обмениваются контактными данными», - добавила Нурмаганова.

    Напомним, Глава государства неоднократно призывал создавать площадки для обсуждений назревших проблем. Подобные мероприятия, по оценкам специалистов, сопутствуют обсуждению актуальных вопросов и поиску эффективных решений для улучшения состояния дорожных покрытий и обеспечения безопасности и комфорта на дорогах.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Строительство Дороги МИИР РК Авто
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