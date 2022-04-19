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    Инновационные образовательные программы внедряют казахстанские вузы

    19 Апреля 2022, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инновационные образовательные программы совместно с работодателями внедряют в Казахстане. Об этом сообщил ректор Казахского национального университета им. К.И. Сатпаева Мейрам Бегентаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы разрабатываем инновационные образовательные программы с учётом Атласа новых профессий, совместно с работодателями. Например, бизнес инжиниринг, технологии редких и радиоактивных элементов, mineral processing, биомедицинская инженерия. В рамках образовательной программы «Computer Science» реализуется дополнительная программа MINOR «Разработка корпоративных Web-приложений», - сказал Мейрам Бегентаев на заседании Правительства.

    По его словам, также ведётся дуальное обучение совместно с предприятиями ТОО «КазФерроСталь» и BI Group, планируется с предприятиями АО НАК «Казатомпром», АО «НК» «КазМунайГаз», ТОО «Казфосфат».

    «Внедрение современных методов корпоративного управления в систему высшего образования обеспечивает прозрачность управления вузом. Реорганизация в некоммерческое акционерное общество, обеспечивает нам гибкость поведения на рынке образования, управленческую и академическую свободы. Меньше стало бюрократии и отчетов. Нам предоставлена высокая степень академической свободы. Если раньше министерство нам регламентировало дисциплины в образовательных программах, то теперь мы самостоятельно разрабатываем программы с работодателями на основе профстандартов», - подчеркнул Мейрам Бегентаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Образование Вузы
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