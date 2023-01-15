Инновации в эстетической хирургии применяют акмолинские врачи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Впервые на базе многопрофильной областной больницы (МОБ) в Кокшетау была проведена уникальная операция - аллотрансплантация кожи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора МОБ Нурлана Жарова, аллотрансплантация кожи – новейшие технологии в эстетической хирургии.

«Это клеточные технологии, которые мы впервые применяем для лечения пациентов с обширными дефектами кожи после ожогов, с обширными, длительно не заживающими ранами после гнойно-некротических поражений, оперативных вмешательств, трофических поражений мягких тканей кожных покровов. Сегодня к нам приехали ведущие специалисты в данной отрасли под руководством Самата Сапарбаева - профессора, который будет впервые демонстрировать технологию. Примечательно, что данный вид медпомощи обеспечивается обязательным социально-медицинским страхованием в рамках ГОБМП», - поделился Н. Жаров.

Как отметил профессор, к.м.н, доктор PhD Самат Сапарбаев, за всю историю РК проведено более 15 тысяч трансплантаций. А именно по вышеназванной технологии в год проводится около 300 операций.

«Уникальность в том, что, во-первых, идет прямая биологическая стимуляция раны. Во-вторых, метод бесконтактный. В-третьих, мы не тратим вспомогательные ресурсы для проведения лечения. Мы исключаем реанимационный блок, операционный блок, изделия медицинского назначения, которые применяются при операциях. А также при таких больших поражениях кожи мы должны взять для трансплантации кожу у самих же пациентов. То есть мы, закрывая ожоги, создаем дефицит кожи в другом месте. Это еще и длительное нахождение пациентов до 3 месяцев в стационаре. При этом пациент зачастую в таких случаях инвалидизируется. Такие раны заживают путем рубцевания, пациенты нуждаются в дальнейшем в реабилитации, чтобы смягчить рубцы, уменьшить ограничение конечности, ведь рубцовые изменения могут ограничивать движение пациента. В нашем же случае если у пациента вся рана заживет без рубцевания, он вернется к полноценной жизни без инвалидизации», - пояснил Самат Сапарбаев.

Двум акмолинцам с обширными поражениями тела была проведена аллотрансплантация кожи. Теперь раны у пациентов должны затянуться без рубцов в течение 14 дней.

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