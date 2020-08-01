Инновации для управления спутниками «Kazsat» разработали и внедрили казахстанские специалисты

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полтора года назад в АО «Республиканский центр космической связи» было создано новое подразделение по разработке и внедрению программных средств и систем для наземных комплексов управления спутниками связи и вещания «Kazsat», передает корреспондент МИА «Казинформ.

В чем заключается суть новых программных продуктов для центра управления полетами казахстанских спутников связи, каков их экономический, производственный эффект для космической системы «Kazsat», МИА «Казинформ» рассказал руководитель этого подразделения Асылжан Мусин.

Асылжану 27 лет, работает в РЦКС пять лет, специалист по компьютерной и коммуникационной инженерии, выпускник международной образовательной программы «Болашак».

- Асылжан, что подтолкнуло Вас заняться инновациями, какой результат хотелось получить?

- Управлять космическими аппаратами, работающими на высоте 36 тысяч километров, с наземного комплекса, непросто, тут нужен комплекс инженерных знаний. Хотелось, используя современные подходы в IT-технологиях, инновации, улучшить эффективное и производительное функционирование систем управления, организацию труда, получив при этом экономию финансовых средств предприятия.

На текущий момент наш сектор разработал, провел испытания и вводит в штатную эксплуатацию Систему RCSC Gate системы контроля радиочастотного спектра полезных нагрузок космических аппаратов.

Также разрабатывается Система RCSC Sat, разработан и внедрен пилотный проект RCSC Power, проведена работа по установлению взаимодействия с космическим аппаратом (КА) «KazSat-3» и мониторинг одного из параметров КА. Полученные наработки в части взаимодействия с космическим аппаратом позволяют рассмотреть создание комплекса программ RCSC Space, который будет включать в свой состав программное обеспечение телеметрии, систему управления командно-измерительной станцией. Технологии, применяемые при разработке программных продуктов, являются передовыми, а в некоторых случаях уникальными.

- Можно подробнее рассказать о системах, которая уже внедрены в производство?

- RCSC Gate – система управления радиочастотным оборудованием системы мониторинга связи (СУ РЧО СМС). Она обеспечивает пользователям возможность непрерывного, автоматизированного контроля РЧО СМС, оказывая командное воздействие на оборудование. Интуитивный графический пользовательский интерфейс позволяет также наблюдать графики различных параметров оборудования в режиме реального времени, просматривать архивируемую информацию функционального контроля, пользоваться инструментами для создания отчетов. RCSC Gate включает в свой состав собственную систему информационной безопасности, позволяющую производить аутентификацию, авторизацию и аудит пользователей, вести статистику действий пользователей, блокировать некорректные действия пользователей, блокировать несанкционированные подключения к системе. Система RCSC Gate размещена в отделе мониторинга связи Центра космической связи «Акколь» и успешно функционирует.

Например, пилотный проект программного продукта RCSC Power был разработан для отдела энергетического обеспечения и уже размещен в ЦКС «Акколь». RCSC Power предоставляет возможность в автоматизированном режиме отслеживать состояние систем жизнеобеспечения центра космической связи (средства климатехники, энергоснабжения, резервных источников электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и т.д.). Рассматривается дальнейшее развитие данной системы диспетчеризации, внедрение в систему функционала для мониторинга автоматического ввода резервной электросети, пожаро-охранной системы. Продукт позволяет предоставить данные о состоянии оборудования сотрудникам отдела энергетического обеспечения для обеспечения оперативности действий в случаях нештатных ситуаций.

За полтора года нашему сектору удалось начать разработки еще нескольких программных продуктов по автоматизированной системе проведения испытаний земных спутниковых станций связи, выявлению типов, параметров и источников помех в полосе транспондеров космических аппаратов серии «KazSat», надеюсь, что реализуем комплекс программ информационно-телеметрического обеспечения, управления и контроля командно-измерительной станции. Безусловно, все наши разработки программного обеспечения ведутся на основе международных стандартов ISO. Говоря одним словом, мы разрабатывает кроссплатформенное, географически масштабируемое программное обеспечение. К примеру, вводимый в штатную эксплуатацию продукт RCSC Gate имеет возможность функционирования на базе разных типов операционных систем: сервер программного обеспечения, расположенный в ЦКС «Акколь», имеет возможность управления оборудованием в ЦКС «Коктерек» в Алматинской области.

- Кто входит в вашу команду?

- Изначально идея создания сектора по разработке прорабатывалась руководителем центра аппаратно-программного и метрологического обеспечения Максимом Куцевым, была полностью одобрена и поддержана руководством АО «РЦКС», руководителями и большинством коллег ЦКС «Акколь».

Программой разработки, выработкой курса, стратегией деятельности и развития сектора занимался я сам, ведущим разработчиком является Валентин Воробьев, который вносит большой вклад при проектировании и конструировании программных продуктов.

Разработка программных продуктов в космической отрасли достаточно сложная работа, требующая высочайшей квалификации и опыта, и результаты, получаемые на сегодняшний день, достигнуты за счет совместного труда и полной отдачи большого количества сотрудников АО «РЦКС».

Одним из проблемных вопросов на сегодняшний день является поиск высококвалифицированных разработчиков, компетентных при решении задач программы разработки. Руководством центра и управлением кадров компании проводится большая работа по подбору специалистов. Скажу честно, многих претендентов отпугивает то, что мы живем и работаем вдали от большого города. Но работа в ЦКС «Акколь» - это работа в курортном и живописном городе Акколь, посреди соснового бора, свежего воздуха, в комфортной и спокойной обстановке, вдали от суеты и шума мегаполиса. Уверен, что у сотрудников ЦКС «Акколь» есть все возможности построить карьеру в нашем динамично развивающемся АО «РЦКС», который является лидером в космической сфере по многим показателям.

- Каков реальный экономический эффект от новых программных продуктов, разработанных вашим сектором?

- Функционирование сектора на текущий момент обеспечивает экономию финансовых средств АО «РЦКС». Хорошим примером является продукт RCSC Gate, вводимый в штатную эксплуатацию. В составе системы мониторинга связи функционировала система РЧО Amficom@Sat, производитель которой ныне не существует, выпуск узлов и деталей контроллера остановлен, отсутствуют исходные коды программного обеспечения контроллера. Выход из строя системы привел бы к потере удаленного управления радиочастотным оборудованием и трудностям отдела мониторинга связи в решении задач. По результатам запросов коммерческих предложений, самая низкая стоимость замены, предложенной сторонними разработчиками, составила почти двести миллионов тенге.

Сектор при разработке RCSC Gate реализовал весь функционал контроллера Amficom@Sat, а также добавил большое количество дополнительных функций, среди которых самой важной является функция удаленного поднятия несущей. То есть, посредством разработки продукта наш сектор позволил избежать расходов в почти двести миллионов тенге. Мы имеет свой собственный продукт, исходные коды, опыт разработки, возможность доработки, дополнения функционала, расширения спектра оборудования для контроля. Вот так, при малом инвестировании финансовых средств, можно получить возможность получения альтернативного источника дохода. Кроме этого, посредством расширения уже существующего опыта работы имеется возможность производства программного обеспечения и оказание услуг автоматизации промышленных предприятий на коммерческой основе.

- Успехов вам и новых разработок, исследований, патентов, которые дадут возможность улучшить работу наземного комплекса управления космическими аппаратами серии «Kazsat», расширения горизонта инноваций. Спасибо за беседу.