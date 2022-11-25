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    Инклюзивный спорт для детей станет более доступным в Карагандинской области

    25 Ноября 2022, 09:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области планируют увеличить количество спортивных секций для особенных детей и обучить тренеров для работы с инклюзивными группами. Сейчас в регионе 17 видами спорта занимаются 1467 детей с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

    Привлечение особенных детей к занятиям физической культурой и спортом – одна из главных задач, озвученных акимом области Женисом Касымбеком на заседании общественного совета. Для того чтобы инклюзивный спорт стал доступнее, в регионе планируют для работы с детьми с ограниченными возможностями подключить фитнес-центры и бассейны и готовы за бюджетные деньги обучить тренеров.

    «Родители просят не реабилитацию, а именно инклюзию, чтобы дети занимались с обычными детьми. Мы должны их обеспечить специальными тьюторами. В прошлом году подготовили 10 тренеров. Нужно их количество увеличивать, – подчеркнул глава области. – Мы вот сейчас открываем Центр аутизма в Караганде, туда мы записали уже 40 детей. В планах открыть такие же центры в Темиртау и Балхаше. Дальше будут охвачены все фитнес-центры, бассейны, чтобы они в обязательном порядке таких детей брали. У них сейчас нет подготовленных тренеров. Мы готовы за бюджетные деньги их обучить.

    Для работы с особенными детьми в области разработана специальная программа. Плаванием в Караганде, Сарани и Темиртау занимаются с 10 тренерами 90 детей с расстройствами аутистического спектра. В следующем году их количество планируется увеличить на 60 человек. Спецподготовку пройдут еще пять тренеров.

    Также по программе подушевого финансирования в секциях по адаптивному тхэквондо (для детей с нарушением слуха) и шахматам (с ПОДА) занимаются 79 детей.

    В областной школе по инвалидному спорту тренируются 222 ребенка, 40 детей с ДЦП занимаются футболом. По социальному проекту «Саламатты болашақ» к занятиям спортом привлечены еще 92 ребенка, к движению Special Olympics Kazakhstan – 944 юных спортсмена с задержкой психического развития.

    Фото Еркебулана Хадылбека и из архива управления физической культуры и спорта Карагандинской области


    Карагандинская область Спорт Общество Караганда
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