Инклюзивный бассейн за миллиард тенге построят в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - В числе масштабных проектов в Аксу – строительство нового бассейна. Об этом градоначальник Нурлан Дюсимбинов доложил акиму Павлодарской области во время его рабочей поездки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В городе есть старый бассейн 1973 года постройки. В прошлом году его отремонтировали, но в нём нет условий для занятий маломобильных людей. В новом проекте акимат Аксу этот момент продумал.

«По олимпийским нормам в бассейне должно быть шесть дорожек, но мы сделали пять и одну для маломобильных людей. При входе для них есть лифт, на втором этаже смотровая зона вместительностью 12 колясок. Общая площадь помещения – свыше двух тысяч квадратных метров», – сказал руководитель отдела строительства Аксу Кирилл Ефремов.

Предварительная стоимость проекта строительства бассейна – один миллиард тенге. Проектно-сметную документацию акимат Аксу подготовит в середине ноября.

«Хорошая идея, правильный, рациональный подход, – поддержал идею Асаин Байханов. – И маломобильным людям нужен доступ. Надо не забыть лифт, пандус. Проект неплохой, поддержим».

После бассейна в планах акимата города горняков возвести легкоатлетический манеж.