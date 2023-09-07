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    14:37, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Инклюзивный бассейн за миллиард тенге построят в Аксу

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    АКСУ. КАЗИНФОРМ - В числе масштабных проектов в Аксу – строительство нового бассейна. Об этом градоначальник Нурлан Дюсимбинов доложил акиму Павлодарской области во время его рабочей поездки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В городе есть старый бассейн 1973 года постройки. В прошлом году его отремонтировали, но в нём нет условий для занятий маломобильных людей. В новом проекте акимат Аксу этот момент продумал.

    «По олимпийским нормам в бассейне должно быть шесть дорожек, но мы сделали пять и одну для маломобильных людей. При входе для них есть лифт, на втором этаже смотровая зона вместительностью 12 колясок. Общая площадь помещения – свыше двух тысяч квадратных метров», – сказал руководитель отдела строительства Аксу Кирилл Ефремов.

    Предварительная стоимость проекта строительства бассейна – один миллиард тенге. Проектно-сметную документацию акимат Аксу подготовит в середине ноября.

    «Хорошая идея, правильный, рациональный подход, – поддержал идею Асаин Байханов. – И маломобильным людям нужен доступ. Надо не забыть лифт, пандус. Проект неплохой, поддержим».

    После бассейна в планах акимата города горняков возвести легкоатлетический манеж.


    Теги:
    Павлодарская область Строительство
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