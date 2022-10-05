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    Инкассаторский автомобиль загорелся в Актау

    5 Октября 2022, 13:43

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Возгорание инкассаторского автомобиля в Актау ликвидировано, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.кз.

    Пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

    По данным спасателей, пожар произошел в 07:22 утра. На парковке банка «Halyk Bank» произошло горение бронированного инкассаторского автомобиля марки «Газель».

    «Жертв и пострадавших нет. Ликвидирован пожар в 07:37. Задействованы одна единица техники и семь человек специализированной пожарной части», - сообщили в ведомстве.

    Фото:lada.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мангистауская область МЧС Пожар
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