Инкассаторский автомобиль загорелся в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Возгорание инкассаторского автомобиля в Актау ликвидировано, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.кз.

Пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

По данным спасателей, пожар произошел в 07:22 утра. На парковке банка «Halyk Bank» произошло горение бронированного инкассаторского автомобиля марки «Газель».

«Жертв и пострадавших нет. Ликвидирован пожар в 07:37. Задействованы одна единица техники и семь человек специализированной пожарной части», - сообщили в ведомстве.

Фото:lada.kz