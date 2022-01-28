Инкассатор похитил более 1,7 млн тенге в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудник фирмы, обслуживающей терминалы в Алматинской области, похитил более 1,7 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 января текущего года в дежурную часть Панфиловского РОП поступило заявление от представителя компании, обслуживающей терминалы самообслуживания, о привлечении к уголовной ответственности работника, который являясь материально ответственным лицом, похитил денежные средства на общую сумму 1 774 485 тенге. Данный факт зарегистрирован по статье 189 УК РК. «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

«Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что 25-летний подозреваемый, являющийся жителем села Акжазык, работает в ТОО региональным техническом специалистом с 2019 года. В его обязанности входит техническое обслуживание и инкассирование терминалов самообслуживания «Касса 24». В период с сентября по октябрь 2021 года мужчина похитил денежные средства в сумме 1 774 485 тенге. Недостача обнаружилась в ходе ревизии», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Допрошенный подозреваемый признал свою вину полностью. С его слов, украденные денежные средства он потратил на личные нужды, так как испытывал материальные трудности. Ведется досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.