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Инициатива Главы государства укрепит в молодежи уверенность в себе - Дархан Калетаев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инициатива Главы государства по объявлению Года молодежи укрепит в них уверенность в завтрашнем дне, считает министр общественного согласия РК Дархан Калетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана очень важное, содержательное и охватывает широкий спектр вопросов», - сказал Дархан Калетаев.
Министр подчеркнул, что Глава государства на открытое обсуждение вынес современные вызовы, стоящие перед нашей страной и указал пути их решения.
«Хочу особо отметить инициативу Главы государства об объявлении следующего года - Годом молодежи, которое получило широкую поддержку у представителей молодого поколения. Предложение Главы государства укрепит в них уверенность в завтрашнем дне. Это мы видим по опубликованным молодежью позитивным откликам в социальных сетях, - добавил Дархан Калетаев.
Вместе с тем, глава министерства общественно развития напомнил об ответственности.
«Конечно, мы понимаем, что эта инициатива Президента налагает большую ответственность на наше министерство. Мы приложим все силы для выполнения важных и конкретных поручений, озвученных в Послании», - заверил Дархан Калетаев.
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