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    Инициированы поправки в некоторые законодательные акты по проекту «Нацфонд – детям»

    4 Июля 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам реализации проекта «Нацфонд – детям» с участием представителей государственных органов и организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.

    Депутатами Мажилиса инициированы поправки, предусмотренные проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплаты детям из Национального фонда Республики Казахстан». В ходе совещания Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков проинформировал, что законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 6 кодексов и 10 законов. Участники также обсудили вопросы по интеграции сайта E-GOV с сайтом АО «ЕНПФ» и предоставлению сведений по дате присвоения или утрате гражданства Республики Казахстан. В заключении Ерулан Жамаубаев поручил Министерству внутренних дел и Министерству юстиции принять согласованное решение о закреплении ответственного государственного органа по предоставлению сведений о гражданстве. Также Министерству цифрового развития совместно с АО «ЕНПФ поручено проработать вопрос по интеграции сайтов E-GOV и АО «ЕНПФ».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Правительство РК Астана Минфин РК Нацфонд-детям
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