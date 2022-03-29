Инициативы Президента РК по формированию новой политической культуры страны оценили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня завершился двухдневный визит Уполномоченного по правам человека в Казахстане Эльвиры Азимовой в столицу Европейского Союза, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках визита состоялись переговоры Э. Азимовой с представителями Европейской службы внешних действий (ЕСВД) и ключевых структур Европейского Парламента.

В ходе встречи со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакала стороны обсудили вопросы поддержки европейскими институтами страновых проектов, направленных на продвижение верховенства закона и демократических ценностей в странах региона.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию РК и ЕС в рамках таких тематических диалоговых механизмов в области прав человека, как Диалог по правам человека, Подкомитет по правосудию и правопорядку и Гражданский форум ЦА-ЕС.

Вопросы двустороннего взаимодействия на парламентском треке были обсуждены с председателем Группы дружбы РК-ЕС в Европейском Парламенте - вице-председателем парламентского комитета по петициям Рышардом Чарнецким.

Польский депутат заверил, что члены Группы, представляющие различные политические течения и страны, готовы оказывать необходимую политическую поддержку РК в достижении, заявленных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 16 марта 2022 г. демократических реформ.

Во время переговоров с председателем Делегации Европейского Парламента по взаимодействию с Центральной Азией и Монголией Фульвио Мартушелло стороны обсудили детали предстоящего визита Делегации Европейского Парламента в Казахстан для участия в 19-м заседании Комитета парламентского сотрудничества РК-ЕС, которое пройдет 12 апреля 2022 года в г. Нур-Султан.

В свою очередь Э.Азимова детально проинформировала постоянного докладчика Европейского Парламента по Казахстану Клемена Грошеля об основных направлениях работы Правительства и Парламента РК по реализации положений Послания Президента РК «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации». На это фоне собеседники договорились усилить прямой диалог между двумя офисами с целью обмена информацией по всем интересующим Европейский Парламент вопросам.

Внимание Председателя Комитета Европейского Парламента по правовым вопросам Адриана Вазкеза-Лазара было обращено на новые шаги казахстанских властей по усилению гражданского общества, реформированию судебной системы и правоохранительных органов РК. А. Вазкез-Лазара также пригласил Э. Азимову посетить с рабочим визитом Испанию с целью ознакомления с деятельностью местных центров в сфере защиты прав человека.

Со своей стороны видный член Комитета Европейского Парламента по иностранным делам и Подкомитета по правам человека Начо Санчез-Амор высоко оценил усилия Э. Азимовой по защите прав граждан РК в ходе расследования январской трагедии. Он также поддержал инициативу Президента РК Касым-Жомарта Токаева о повышении статуса Уполномоченного по правам человека в РК и расширению мандата суда присяжных.

С представителем Комитета Европейского Парламента по трудовым и социальным вопросам Атидже Алиевой-Вели состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям будущего социально-экономического развития РК, в том числе связанных с реализацией Правительством РК антикризисных мер по преодолению негативного влияния пандемии КВИ, а также ущерба, вызванного январской трагедией и геополитическими вызовами.

В рамках своего визита в г. Брюссель Э. Азимова выступила с отдельным докладом перед членами и гостями Брюссельского пресс-клуба. Особый интерес участников пресс-конференции вызвала деятельность Уполномоченного по правам человека по защите прав граждан РК в контексте январских событий.



