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    Инициативы Послания Президента РК приветствуют в Совете Европы

    28 Сентября 2020, 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриелла Баттаини-Драгони поприветствовала инициативы, внутриполитические и социальные реформы, обозначенные Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в своем Послании 1 сентября 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Высокопоставленный европейский политик отметила важность формирования «слышащего, справедливого государства», общего настроя на обеспечение верховенства закона в стране, усиление роли гражданского общества, дальнейшую борьбу с коррупцией.

    Г. Баттаини-Драгони сказала, что взятый Казахстаном курс в целом соответствует духу Совета Европы и является отражением успешного сотрудничества с нашей страной, особенно в сферах реформирования органов правосудия и прокуратуры.

    Эксперты Совета Европы – Глава директората программ Верена Тэйлор и Руководитель Директората по внешним связям Золтан Таубнер – также отметили, что проводимые Казахстаном реформы отражают приверженность страны основным международно-правовым нормам и стандартам. Выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Советом Европы по ряду программ и проектов. Поприветствовали намерение Казахстана присоединиться ко Второму факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах, предусматривающего полную отмену смертной казни.

    Имея опыт плодотворной работы с Касым-Жомартом Токаевым в Женеве по широкому спектру международной повестки, руководство Совета Европы пожелало дальнейших успехов Президенту Казахстана и выразило надежду на укрепление сотрудничества с Организацией.



    Автор:

    МИД РК Евросоюз Послание Президента РК-2020
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