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    Инициативы Казахстана в вопросах ядерной безопасности высоко оценены в Венском отделении ООН

    13 Февраля 2020, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев в ходе своего рабочего визита в Австрию 10-12 февраля 2020 года провел встречи с руководством организаций системы ООН, расположенных в Вене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул особую роль, которую играет Казахстан в глобальных усилиях по укреплению режима ядерного нераспространения. Стороны обсудили вопросы укрепления ядерной безопасности и мирного использования атомной энергии, перспективы использования атомных и радиационных технологий МАГАТЭ в целях развития – в сельском хозяйстве, медицине, управлении водными ресурсами, реабилитации территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона.

    Гендиректор МАГАТЭ высказал признательность за участие представительной казахстанской делегации в Конференции по ядерной безопасности, проходящей в Вене, и выразил надежду, что с учетом вклада нашей страны в укрепление ядерной безопасности, Казахстан будет достойно представлен на Обзорной конференции Конвенции по физической защите ядерного материала в Вене в 2021 году.

    Ержан Ашикбаев также встретился с вновь назначенным Генеральным директором офиса ООН в Вене, Исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гадой Вали.
    Стороны обсудили широкий круг вопросов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также противодействия экстремизму и терроризму, в частности, угрозам, связанным с иностранными боевиками-террористам.

    Г. Вали высоко оценила усилия Казахстана по возвращению своих граждан, в первую очередь, женщин и детей из зон боевых действий на Ближнем Востоке.

    Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо в ходе беседы обратил внимание на уникальный вклад, который вносит Казахстан в деятельность ОДВЗЯИ, отметив, что по инициативе Казахстана в рамках ООН ежегодно 29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний.

    Были обсуждены направления дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и ОДВЗЯИ, в частности, размещение первой в нашей стране станции радионуклидного контроля благородных газов как сотрудничающего элемента Системы глобального мониторинга ОДВЗЯИ. Стоит отметить, что функционирование данной станции делает невозможным скрытное проведение ядерных испытаний.

    В ходе визита в Венском отделении ООН Е. Ашикбаев также посетил специализированную лабораторию, которая занимается научными и судебно-медицинскими исследованиями в области наркотиков и их прекурсоров, а также повышением компетенции сотрудников правоохранительных, специальных и консульских служб, в том числе по линии выявления поддельных идентификационных документов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН МИД РК Освоение космоса Безопасность
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