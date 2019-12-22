Инициативу об отмене запрета на выезд должникам по кредитам прокомментировали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК ответили на депутатский запрос касательно отмены запрета на выезд из страны должникам, задолжавшим банкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Любое решение о временном ограничении на выезд должников физических лиц из страны принимается при наличии задолженности свыше 20 МРП (50,5 тыс. тенге) и на основе санкции суда. Ограничение распространяется не только на должников по кредитам, но и на лиц, имеющих задолженность по налогам, алиментам и другим платежам. Вместе с тем уже сейчас Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» обязывает банк до выдачи займа проводить всестороннюю оценку платежеспособности заемщика. До выдачи займа банк должен предоставить клиенту информацию об условиях займа, ставках и тарифах, ответственности и возможных рисках клиента в случае невыполнения обязательств по договору займа», - письменно ответил на запрос глава Нацбанка Ерболат Досаев.

По его словам, в случае допущения заемщиком просрочки, банк в течение 30 дней после просрочки уведомляет заемщика о необходимости внесения платежей по договору с указанием размера просроченной задолженности и последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств.

«Заемщик вправе обратиться в банк для урегулирования возникшей задолженности. Только при отсутствии реакции со стороны должника банк принимает крайние меры, в том числе обращается с иском о взыскании задолженности. Таким образом, являясь кредитором, банк заинтересован в возврате выданных средств, поскольку в ином случае могут пострадать интересы вкладчиков (депозиторов), доверивших банку свои деньги. Поэтому возможность временного ограничения на выезд должника из страны является лишь одним из инструментов, предусмотренных законодательством для возврата заемных средств, и не влияет на решение о выдаче займа. В этой связи полная отмена указанного инструмента нецелесообразна», - отметил Е. Досаев.

«При этом Национальный банк считает возможным совместно с заинтересованными государственными органами рассмотреть вопрос увеличения пороговой суммы задолженности должника, при превышении которой будет применяться временное ограничение на выезд из Республики Казахстан», - добавил он.

Ранее группа депутатов Мажилиса Парламента обратилась к председателю Национального банка РК с запросом касательно совершенствования механизма кредитования граждан. Среди прочих вопросов поднималась инициатива об отмене запрета на выезд должников из страны.