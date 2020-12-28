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    Инфраструктуру пяти районов развивают в Туркестанской области

    28 Декабря 2020, 10:26

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С этого года руководство Туркестанской области уделяет особое внимание развитию инфраструктуры Мактааральского, Жетысайского, Сарыагашского, Келесского и Шардаринского районов, расположенных на юге области. В эти выходные глава региона посетил Сарыагашский, Келесский районы, передает МИА «Казинформ».

    Начав поездку с ознакомления с работой детского сада «Бес жұлдыз» в сельском округе Жибек жолы, Умирзак Естаевич пообщался с коллективом дошкольного образовательного учреждения, где воспитывают 450 детей. Также он ознакомился с работой промышленного тепличного комплекса, который вносит значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли региона. Отметим, территория комплекса, расположенного в селе Зортобе с/о Жибек жолы составляет 12,85 га. Используя передовые технологии, здесь ежегодно выращивают до 12 млн. саженцев. В теплице, куда уже привлекли инвестиции в размере 600 млн. тенге, предприниматель за свой счет установил централизованный отопительный котел, а автоматизированная система управления позволяет орошать саженцы путем распыления воды сверху.

    Далее в селе Ынтымак глава региона ознакомился со строительством моста через реку Келес. Длина моста составляет 60 м, ширина - 10 м.

    В ходе визита в Келесский район в селе Абай глава региона ознакомился с ремонтными работами по улице Т. Рыскулова, работы велись в рамках программы «Ауыл - ел бесігі». В тоже время, глава региона осмотрел строительство средней школы № 29 в селе Жамбыл Кошкаратинского сельского округа.

    Образовательное учреждение, строительство которого началось в прошлом году, сдадут в эксплуатацию в августе 2021 года.

    Следует отметить, на сегодняшний день в Туркестанской области реализуется 67 проектов, которые придадут положительный импульс развитию южных регионов. 10 проектов получили одобрение правительства и в 2021 году на их реализацию выделят соответствующие средства. Кроме того, за счет областного бюджета предусмотрено 40 млрд. тенге на реализацию 57 проектов. Из них 30 млрд. тенге выделены в текущем году, оставшиеся 10 млрд. тенге на завершение этих проектов выделят в следующем году.

    Эти проекты нужны для создания социальной инфраструктуры. В сельской местности требуется построить школы и больницы, проложить дороги и подвести газопровод.

    Если в прошлом году при разработке Комплексного плана развития области, в южном регионе с населением 1 млн. человек основной приоритет отдали развитию социальной инфраструктуры, строительству дорог и социальных объектов, то в 2021 году наряду с Сарыагашским, Жетысайским, Мактааральским, Келесским районами, Сайрамский район тоже вошел в список.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Инвестпроекты Инфраструктурные проекты Туркестанская область Акимат Строительство Программа развития регионов-2020 Регионы Казахстана
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