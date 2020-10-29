Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Инфраструктуру медорганизаций обновили в Акмолинской области

    29 Октября 2020, 17:12

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области на постоянной основе ведется работа по развитию медицинской инфраструктуры в области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

    Наступившая пандемия коронавирусной инфекции в очередной раз доказала о необходимости в постоянном обеспечении организации здравоохранения материально-технической базой.

    Прежде всего большая работа проведена по оснащенности необходимым оборудованием в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня в области имеется 343 аппарата ИВЛ, 582 кислородных концентратора, 32 рентген аппарата. Для улучшения состояния деятельности лечебных учреждений из областного бюджета выделены средства на закуп 80 стационарных ИВЛ, 2 кислородных станции, 100 кислородных концентраторов, 4 рентген аппаратов, 8 передвижных комплексов.

    В целях предоставления качественной медицинской помощи приобретено 30 единиц санитарного автотранспорта ТОО «Астана Моторс», ожидается поставка 28 единиц скорой помощи фирм «Сарыарка Автопром» и «Семаз».

    «Огромная работа проделана в рамках спонсорской помощи. АО «Тыныс» на безвозмездной основе переданы 17 ИВЛ аппаратов своего производства, Фондом «Самрук-Казына» и «Каспи банком» подарено 5 единиц санитарного автотранспорта, фондом «Шұғыла» - 160 кислородных концентраторов. Таких примеров очень много», - подчеркнул руководитель управления здравоохранения Сулен Ильясов.

    В области на днях введут в эксплуатацию модульный инфекционный стационар на 200 мест, с особой системой вентиляции и фильтрации воздуха и минимизации контакт персонала и пациентов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Инфраструктурные проекты Акмолинская область Здравоохранение Программа развития регионов-2020 Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астана в дыму: как защитить себя от смога
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Врач-гинеколог Гульбарам Башарова: Вся жизнь врача – борьба за человеческую жизнь
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге