Инфраструктура – драйвер устойчивого роста экономики – Умирзак Шукеев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Инфраструктура – драйвер устойчивого роста экономики. В южных районах Туркестанской области она активно развивается. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев во время встречи с жителями Жетысайского района, где выслушал их предложения и обращения, ответил на вопросы по актуальным вопросам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Глава региона рассказал о проделанной работе по итогам предыдущей встречи, отметив, что вопросы, поднятые жителям, решаются.

«В апреле этого года мы встретились с вами, обсудили социальные и другие актуальные вопросы, волнующие жителей. В целом в ходе встреч с населением и личного приема было поднято более 30 вопросов. Из них большая часть уже решена. Выделены средства на благоустройство дворов шести пятиэтажных жилых домов города Жетысай. В этом году начнутся строительные работы. На текущий ремонт систем питьевой воды и водомерных устройств населенных пунктов Ж. Ералиевского сельского округа, на текущий ремонт систем питьевой воды населенного пункта Г. Муратбаева предусмотрены соответствующие средства, начаты работы. В Жылысуском сельском округе ведутся работы по строительству автомобильной дороги областного значения КХ-9 протяженностью 1,6 км. В сентябре дорога сдается в эксплуатацию. Из республиканского бюджета выделены средства на строительство газораспределительной станции (АГРС) «Жетысай» в Каракайском сельском округе», – отметил Умирзак Шукеев.

Сейчас в Жетысайском районе ведется строительство четырех школ на общую сумму 3,7 млрд тенге. По итогам года будут сданы в эксплуатацию. Строительство еще нескольких новых объектов закончится в следующем году. В целях обеспечения жильем населения в городе Жетысай начато строительство пяти жилых домов. В этом году будут сданы в эксплуатацию. Кроме того, на территории города Жетысай ведутся работы по подведению инженерной инфраструктуры, газо-и канализационной системы на 80 га земельного участка. В целях развития системы инженерной инфраструктуры района начата работа по обеспечению питьевой водой трех населенных пунктов. По проекту «Ауыл – ел бесігі» реализуются 35 проектов. Это свидетельствует об усилении работы по развитию и улучшению инфраструктуры района.

В ходе встречи главе региона были заданы вопросы по строительству социальных объектов, получению АСП, улучшению социальных вопросов. На личном приеме у главы региона жители высказали свои предложения и подняли вопросы. Каждое предложение принимается во внимание и проводится работа в рамках закона.

В ходе встречи глава региона рассказал о проводимой в регионе работе, а затем жители смогли задать ему вопросы. Встреча транслировалась в прямом эфире в социальных сетях и на официальной платформе акимата Туркестанской области.

Во время поездки аким области также ознакомился с работой хлопкового поля крестьянского хозяйства «Нуралы жол-Ж» в сельском округе Ж. Ералиев. В крестьянском хозяйстве площадью около 500 га в этом году посеяно 180 га хлопчатника, 277 га бахчевых культур, 30 га люцерны, 10 га кукурузы на зерно. Трудоустроены около 60 человек.

Во время встречи земледельцы рассказали У. Шукееву о диверсификации посевов, экономии поливной воды, широком внедрении технологий капельного орошения и дождевания.

В текущем году в целом по району на площади 79,3 тыс. га засеяны сельскохозяйственные культуры, в том числе хлопковые культуры – 49,5 тыс. га. В регионе заготовлено 1626,3 тонн хлопка сырца, как отечественных, так и перевозимых из Турции, Узбекистана и Китая. Для повышения уровня урожайности было проведено несколько семинаров-совещаний, посвященных мерам борьбы с вредителями и массовым поливам.



